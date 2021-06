Le lacrime del campione, Marques vince dopo 581 giorni di digiuno e cede all’emozione [VIDEO]

581, questo il numero di giorni di digiuno per Marc Marquez. E’ questo il lungo lasso di tempo trascorso dall’ultima vittoria dello spagnolo della Honda, tornato al successo oggi al Sachsenring, dove regna da 8 gare consecutive ormai in top class.

Dopo il terribile infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dalle piste per 9 lunghi mesi, Marc Marquez ha riassaporato oggi al Gp di Germania il gusto della vittoria, lasciandosi alle spalle Oliveira e Quartararo.

Un’emozione unica per lo spagnolo, che dopo un abbraccio col fratello, non è riuscito a trattenere le lacrime, commuovendosi a bordo della sua moto e nascondendo le sue lacrime abbassando la visiera del suo casco. Lacrime di gioia, lacrime di dolore: un mix di emozioni fortissime per Marquez che non si è vergognato di mostrare il suo lato umano.

Anche al parco chiuso, durante le interviste post gara, Marquez è apparso commosso, fermando qualche lacrimuccia mentre raccontava le sue sensazioni post vittoria.

You could see how much this means to him from the post-race interview. Absolutely incredible, and long may it continue! #GermanGP https://t.co/3JTz3HIr6g

— Emily ♡ (@Emily_Macbeth) June 20, 2021