Malore Eriksen, l’esperto di morti cardiache svela: “era già alle porte dell’aldilà, è stato un decesso abortito”

Parole nude e crude, di chi sa di cosa è capace un cuore umano. Quello di Christian Eriksen si è fermato e poi è ripartito, un autentico miracolo come se ne vedono pochi in queste occasioni. Ne è convinto Gaetano Thiene, esperto di morte cardiaca improvvisa negli atleti, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per spiegare cosa sia avvenuto sul finire del primo tempo di Danimarca-Finlandia.

Un vero e proprio infarto, che per fortuna non ha avuto conseguenze devastanti per il giocatore: “Christian Eriksen era già alle porte dell’aldilà, la fibrillazione ventricolare è l’anticamera della morte. E invece il miracolo questa volta è avvenuto, gli hanno salvato la vita, la sua è stata una morte improvvisa abortita. È stato un grande successo. C’erano già stati più di 40 minuti di gioco, ma questo non è un problema per un atleta. Il cuore è capace di prestazioni sportive enormi, di grandi performance meccaniche, ma la stabilità elettrica è un’altra storia, nel cuore di Eriksen c’è stato un cortocircuito“.