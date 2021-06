Il peggio è passato, Eriksen parla attraverso il suo agente: “voglio capire che cosa mi è successo”

Il peggio sembra finalmente passato, Christian Eriksen è fuori pericolo e le sue condizioni sono in miglioramento dopo quanto accaduto sabato durante Danimarca-Finlandia.

Il numero 10 danese ha subito un vero e proprio arresto cardiaco, lasciando sgomenti i compagni e tutti i tifosi presenti allo stadio, ripresisi dolo dopo le prime buone notizie sulla salute di Eriksen. Il centrocampista dell’Inter ha trascorso ieri l’intera giornata in osservazione e così farà anche oggi, ma ha lanciato diversi segnali tramite il proprio agente, che ha rivelato come lo stesso Christian voglia capire cosa gli sia accaduto.

Le parole dell’agente di Eriksen

A raccontare la giornata di Christian Eriksen ci ha pensato Martin Schoots, storico agente del danese e suo amico prima di tutto: “ci siamo sentiti domenica mattina. Ha scherzato, era di buon umore, l’ho trovato bene. Vogliamo tutti capire cosa gli sia successo, vuole farlo anche lui: i medici stanno facendo degli esami approfonditi, ci vorrà del tempo. Era felice perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla” le parole dell’agente riportate alla Gazzetta dello Sport. “Lui e la sua famiglia ci tengono che arrivi a tutti il loro grazie. Mezzo mondo ci ha contattato, tutti si sono preoccupati. Ora deve solo riposare, con lui ci sono la moglie e i genitori. Anche lunedì resterà in osservazione, forse pure martedì. Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio“.