Malore Eriksen, il retroscena dall’ospedale e le parole del padre: Christian ha chiesto ai suoi compagni di tornare in campo

Momenti di terrore agli Europei di calcio 2021 a seguito del malore in campo di Christian Eriksen durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia. Il calciatore danese si è accasciato a terra dopo aver perso i sensi ed è stato subito soccorso in campo per poi venire trasportato in barella in ospedale, fortunatamente già sveglio e cosciente.

Il match è stato interrotto per diverso tempo, ma la Federazione danese ha presto pubblicato un comunicato nel quale ha annunciato che il match sarebbe ricominciato alle 20.30 e che i calciatori della Danimarca hanno accolto questa decisione dopo aver parlato col loro compagno di squadra.

Il retroscena dall’ospedale

Sembra sia stato proprio Christian Eriksen a rassicurare i suoi compagni e ad invitarli a tornare in campo per continuare a lottare e giocare nel match contro la Finlandia, match d’esordio per entrambe le squadre.

Le parole del padre

A rassicurare tutti ci ha pensato anche il padre di Christian: “ha parlato ed è fuori pericolo“, ha affermato. Eriksen è stabile e cosciente: fortunatamente si è trattato di un grosso spavento.