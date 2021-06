Tutti in preghiera, sperando che il malore accusato da Christian Eriksen non sia nulla di grave. Il centrocampista dell’Inter è crollato al suolo nel finale del primo tempo del match tra Danimarca e Finlandia, facendo subito temere il peggio. Privo di sensi, il giocatore è stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario e trasportato in ospedale. Al momento di uscire dal terreno di gioco però, un fotografo è riuscito a immortalare Eriksen con un braccio sulla testa e gli occhi aperti, dunque apparentemente cosciente. Una foto che fa ben sperare circa le condizioni del danese.

La speranza è in questa foto 🙏🙏

Chris🙏🙏 pic.twitter.com/Mr9GKWF1iV — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) June 12, 2021