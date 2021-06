Lukaku e l’immenso rispetto per Eriksen: “se andrò a trovarlo? Ora va lasciato tranquillo”

Il Belgio è pronto per tornare in campo e lo farà oggi nel match contro la Danimarca. Sfida importante, soprattutto a livello emotivo, per Lukaku dopo quanto accaduto la scorsa settimana al suo compagno di squadra all’Inter Christian Eriksen. Lukaku ha proposto di fermare il gioco al 10′ e dedicare un minuto di applausi ad Eriksen, per mostrargli tutto il calore e la vicinanza di giocatori e tifosi e ha spiegato perchè ancora non è andato a trovarlo in ospedale.

“Ho voglia di andare a trovare Christian, ne ho parlato anche con l’allenatore e lui è d’accordo. Intanto al decimo minuto della partita butteremo la palla fuori e applaudiremo, sarà il nostro omaggio. Molti nostri giocatori hanno giocato con lui, poi in campo vorremo vincere. Se ho parlato con Chris? Ho appena ricevuto un messaggio da lui, mi diceva che stava bene. Gli ho detto di prendersela con comodo e che quando vuole parlare io sono sempre qui. Domani gli invierò un messaggio prima della partita. Ora gli lascio passare del tempo con la sua famiglia, In questo momento va lasciato tranquillo. Penso che negli ultimi giorni un sacco di persone abbiano provato a parlare con lui”, ha dichiarato in conferenza stampa.

“I danesi hanno avuto bisogno di assistenza psicologica, noi no. Di sicuro in campo servirebbe un corso di primo soccorso. Visto cosa ha fatto Kjaer? Così tutti sapremmo cosa fare. Domani sarà un test molto complicato, perché loro saranno molto motivati“, ha aggiunto Lukaku.