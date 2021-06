La rivelazione di Lory Del Santo sul flirt con Mancini: “sapevo che sarebbe stata una notte sola, potevo scegliere tra lui e Vialli”

E’ terminata la fase a gironi degli Europei di calcio 2021: la rassegna continentale, che si gioca per la prima volta in modalità itinerante, in diverse città d’Europa, sta regalando spettacolo puro e si appresta ad entrare nel vivo con gli ottavi di finale che inizieranno sabato.

L’Italia sfiderà l’Austria e Mancini non ha intenzione di fermare il suo primato di 30 risultati utili consecutivi e 11 vittorie di fila e in attesa di vedere come riuscirà a gestire il match con gli austriaci, è coinvolto in una ‘bomba’ di gossip che sta facendo tanto chiacchierare nelle ultime ore.

Lory Del Santo, infatti, ha rivelato dei dettagli curiosi ed interessanti su un suo flirt estivo col ct azzurro: “avevo due possibilità. Potevo scegliere tra lui e Vialli. Sapevo che era solo per una volta, ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto. Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita. Ho scelto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy. Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare», queste le parole della showgirl ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2.