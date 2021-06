Lorenzo Sonego in semifinale ad Eastbourne: Bublik ko in due set

Lorenzo Sonego avanza al torneo ATP di Eastbourne: il tennista italiano, numero 27 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per la semifinale del torneo in corso sui campi in erba della città inglese. Sonego ha sconfitto in due set il kazako Bublik, aggiudicandosi la vittoria dopo un’ora e 19 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 7-5. In semifinale l’azzurro sfiderà il vincente del match tra Purcell e Seppi: potrebbe dunque esserci un derby tutto italiano.