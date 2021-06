Locatelli esilarante in conferenza stampa: prende in giro Cristiano Ronaldo e sposta la Coca Cola tra le risate generale [VIDEO]

Serata speciale, quella di ieri, per Manuel Locatelli. Il calciatore del Sassuolo è stato autore di una fantastica doppietta nella sfida contro la Svizzera che ha permesso agli azzurri di qualificarsi per gli ottavi degli Europei di calcio 2021.

Una serata magica, che si è conclusa con tante risate in conferenza stampa. Arrivato in sala stampa, Locatelli, premiato anche come miglior giocatore del match, ha voluto ironicamente imitare Cristiano Ronaldo, che qualche giorno fa ha tolto dal tavolo le bottiglie di Coca Cola perchè non salutare e adatta soprattutto ad uno sportivo come lui.

Locatelli, arrivato in sala stampa con la sua bottiglietta d’acqua in mano, l’ha appoggiata sul tavolo con un gesto come a voler indicare l’importanza di quella bottiglietta, spostando poi le due bottigliette di Coca Cola, ma solo di qualche centimetro. Locatelli si è poi messo a ridere insieme a tutti i presenti. Farà lo stesso il calciatore portoghese quando vedrà il video?