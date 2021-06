Il riscatto delle azzurre! L’Italia asfalta il Montenegro agli EuroBasket Women 2021

Dopo l’esordio amaro di ieri contro la Serbia, nella quale l’Italia di coach Lardo ha ceduto alla squadra rivale all’overtime, le azzurre sono scese in campo con tanta voglia di riscatto, oggi, per il secondo match degli EuroBasket Women 2021.

Montenegro asfaltato col punteggio di 77-61, con le azzurre che hanno toccato anche il +20 in una ottima prestazione corale. Quatto sono le giocatrici in doppia cifra, al termine di un match che ha visto tutte le ragazze dare un importante contributo. Un risultato che mette l’Italia quindi in corsa per il passaggio del turno.

Le azzurre torneranno in campo domenica alle 18.00 per sfidare la Grecia.