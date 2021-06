Ritorno al passato, LeBron James cambia numero di maglia: una scelta di cuore e di… marketing

Un ritorno al passato, un cambiamento che già due anni fa era stato paventato senza però essere successivamente attuato. LeBron James stavolta ha deciso e cambierà numero di maglia, lasciando il 23 per tornare al caro 6 utilizzato nei quattro anni ai Miami Heat.

Una scelta, quella della star dei Lakers, che potrebbe avere non solo un valore sentimentale ma anche economico, visto che il prossimo 16 luglio debutterà al cinema con il film ‘Space Jam: A New Legacy‘, in cui indosserà proprio il numero 6. Due anni fa, Le Bron James aveva annunciato di voler lasciare il 23 per il 6, ma avendo ormai i marchi sportivi mandato in stampa milioni di magliette, non se ne fece nulla.

La decisione di Anthony Davis

Proprio due anni fa, l’arrivo di Anthony Davis ai Lakers aveva quasi convinto LeBron James a tornare al 6 per lasciare il 23 al nuovo compagno, che in carriera ha sempre vestito questa maglia. Ragioni di marketing hanno però evitato che questo accadesse, così AD ha scelto poi il numero 3. Stavolta il Prescelto ha già fatto sapere a chi di dovere la sua decisione di cambiare, per questo motivo la sua divisa dei Lakers l’anno prossimo recherà stampato il numero 6. Nessun cambiamento invece per Anthony Davis il quale, nonostante la sua predilezione per il 23, manterrà il 3 anche nella prossima regular season.