Eriksen subito lucido dopo l’arresto cardiaco: il medico rivela le prime parole del danese dopo il risveglio

E’ da sabato scorso che Christian Eriksen è ricoverato in ospedale a seguito del malore che ha accusato in campo durante Danimarca-Finlandia, match di esordio per entrambe le squadre agli Europei di calcio 2021.

Il calciatore danese verrà sottoposto ad intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore sottocute, come comunicato dalla Federazione danese. In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Eriksen e se potrà o meno tornare a giocare a calcio, i medici che lo hanno soccorso in campo hanno rivelato come ha reagito dopo il risveglio a seguito dell’arresto cardiaco.

“Sei tornato con noi?“, ha chiesto in campo il medico Jens Kleinefeld ad Eriksen: “Sì, sono tornato con voi“, ha risposto il calciatore. “Dannazione, ho solo 29 anni“, ha aggiunto dopo. Parole che hanno tranquillizzato i medici, che hanno quindi escluso danni al cervello.

Kleinefeld ha poi raccontato le manovre di salvataggio che hanno permesso di riportare Eriksen tra noi. Il defibrillatore è stato usato dopo 30 secondi circa di massaggio cardiaco continuato: “è stato un momento molto commovente perché le possibilità di avere successo in un salvataggio di questo tipo, in situazioni di quotidianità, non sono così alte. Questo tipo di trattamento funziona di più negli atleti professionisti sani rispetto ai pazienti che spesso hanno condizioni preesistenti. Ero sicuro al 99 per cento che sarebbe arrivato in ospedale in condizioni stabili“.