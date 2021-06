A tutto Valentino Rossi, dalla morte di Dupasquier all’arrivo di Galbusera nel box di Vinales: “solitamente queste cose si scelgono insieme”

Il weekend del Gp di Catalogna è ufficialmente iniziato! I piloti si sono resi protagonisti oggi sul circuito del Montmelò, dedicando il loro tempo alla stampa e raccontando le sensazioni con le quali arrivano al nuovo appuntamento stagionale dopo la gara della scorsa settimana al Mugello, caratterizzata dalla morte di Dupasquier.

“Penso che sia stato molto più difficile domenica al Mugello di quanto potrà essere nei prossimi giorni. Questo weekend sarà difficile, però sono già passati quattro giorni, quindi alla fine si va avanti. Sarebbe bello riuscire a fare qualcosa di intelligente per cercare di migliorare questa situazione e di avere meno rischi sotto questo punto di vista, evitando di lasciare che tutto passi un po’ così“, ha commentato Valentino Rossi.

Dopo una piccola e profonda parentesi sul giovane pilota svizzero scomparso domenica scorsa, il Dottore si è focalizzato sul nuovo weekend di gara, che si disputa su un circuito che il pilota italiano apprezza particolarmente: “mi piace sempre moltissimo essere a Barcellona, è una delle mie piste preferite dalla prima volta che ci ho girato. Mi dà sempre gusto guidare qui. L’anno scorso è stato il weekend migliore della mia stagione, perché sono stato sempre veloce, ma poi in gara ho sbagliato e sono caduto. Ma ero lì, non tanto lontano da Quartararo e da lottare per la vittoria. Vediamo domani, speriamo di essere veloci e competitivi“.

Non è mancato poi un commento sulla novità ai box di Vinales, con l’arrivo di Galbusera, a detta dello spagnolo un po’ inaspettato, a seguito di una decisione presa dal team: “io non so niente, ma di solito queste cose si scelgono insieme, perché è molto importante. So solo che sono contento per Galbusera, perché sicuramente sarà felice di tornare alle gare. Speriamo che riesca anche ad aiutare Maverick“.