Valentino Rossi cola a picco a Barcellona, ammissione impietosa del Dottore: “nelle FP2 non riuscivo a guidare”

Altra giornata da dimenticare per Valentino Rossi che, nel venerdì di libere del GP di Catalogna, ha chiuso con un anonimo diciannovesimo tempo che non può lasciarlo tranquillo in vista di Qualifiche e gara.

Il Dottore ha incassato oltre un secondo e mezzo di gap dai migliori, una distanza piuttosto pesante considerando come giri con una Yamaha ufficiale. A causargli problemi ci ha pensato il setting utilizzato nel pomeriggio, che lo ha completamente mandato fuori strada: “stamattina non ero andato male, ero solo quindicesimo ma non avevo cambiato le gomme e mi sentivo piuttosto bene. Oggi pomeriggio invece abbiamo seguito una strada di setting che mi ha dato abbastanza fastidio, perché non riuscivo più a guidare la moto. Staccavo forte, ma poi non entravo in curva perché non riuscivo a farla voltare, quindi ero lento in inserimento. Oggi pomeriggio sono andato abbastanza piano e soprattutto il feeling sulla moto è peggiorato rispetto a stamattina“.

La staccata

Il problema principale per Valentino Rossi è stata la staccata, come ammesso dallo stesso pesarese al termine della giornata: “le prove che abbiamo fatto oggi, sono quelle che si fanno in un weekend di gara. Ultimamente la staccata è diventata molto importante, perché quelli che vanno forte staccano molto tardi, quindi abbiamo provato a fare questa modifica per capire se riuscivamo a migliorare su questo aspetto. E’ andata male, però è un lavoro normale per il venerdì pomeriggio, sono prove che secondo me fanno tutti. La domenica va più forte chi è più bravo a guidare con poco grip, purtroppo con il setting non si può risolvere tutto”.