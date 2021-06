Valentino Rossi ha già deciso il suo futuro? Le rivelazioni di Uccio Salucci

In questi giorni si parla tanto del futuro di Valentino Rossi. Il Dottore deve decidere se ritirarsi dalla MotoGP e pensare ad un futuro a quattro ruote o restare ancora in pista, in top class, nel suo team VR46, in sella ad una Ducati. Un’opzione che sta facendo sognare tanti appassionati, ducatisti e non: si tratterebbe di una bellissima storia e di una seconda chance davvero speciale.

Finora, il 9 volte campione del mondo ha quasi del tutto escluso che possa essere lui il compagno di squadra di suo fratello Luca Marini, ma ha anche ribadito più volte che la decisione finale la prenderà durante la pausa estiva, ovvero dopo la gara di questo weekend, ad Assen.

Non è dunque detta ancora l’ultima parola, come confermato anche da Uccio Salucci, fedele amico di Valentino Rossi e suo braccio destro: “secondo me non ha deciso, ci sta pensando. Naturalmente come ha sempre detto voleva fare questa pausa della vacanza. Sicuramente se si fanno turni come oggi, o anche gare come quelle della Germania che, è vero, la posizione era dietro ma i tempo non erano troppo lontani dai primi, poi siamo arrivati qua e abbiamo avuto un buon feeling già da ieri e oggi l’abbiamo confermato, quindi sicuramente queste prove aiutano a decidere meglio e speriamo nella direzione giusta. Saranno delle ferie strane per noi, premesso che il corpo magari non sarà in pista ma la testa sì, le verie ferie per noi sono a dicembre. Saremo insieme, speriamo che l’aria di mare ci porti nella strada giusta, poi vedremo cosa succederà. Abbiamo una moto che fa tanta fatica a superare nel dritto, ci sono tanti aspetti complicati, ma Valentino mi stupisce sempre, non molla mai, è arrivato con una grande determinazione anche qui in Olanda. Ha voglia di mettersi in gioco, è carico, nel box porta un’atmosfera speciale come sa fare solo lui, non si perde mai d’animo, trasmette sempre grande voglia e grande serenità e questo alla distanza paga“, ha affermato ai microfoni Sky.