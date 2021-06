Rudiger morde Pogba agli Europei di calcio: “non voglio che venga sospeso”

Scene folli ieri in campo durante la sfida tra Francia e Germania degli Europei di calcio 2021. A trionfare sono stati i campioni del mondo in carica, grazie ad un autogol di Hummels, ma a restare impresse nella mente di tutti gli appassionati e degli spettatori è l’episodio che ha visto coinvolti Rudiger e Pogba.

Il calciatore tedesco, così come Suarez fece con Chiellini, ma in maniera meno clamorosa, ha morso la spalla del rivale francese. Nessuno, però, si è accorto di nulla, ma per Rudiger potrebbero comunque arrivare pesanti sanzioni dalla Uefa: non è infatti escluso che sia analizzata la prova tv.

Le parole di Pogba

Nonostante l’accaduto, Paul Pogba ha affermato che non vuole che il suo collega venga sanzionato. “Ha morso un po’ e l’ho sentito, l’ho detto all’arbitro. Non ha ricevuto nessun cartellino e non voglio che venga sospeso per quella situazione. Alla fine ci siamo abbracciati ed è finita”, queste le parole del francese sull’episodio avvenuto ieri in campo.