L’Italia annienta la Repubblica Ceca, il ct Mancini gode e punta Euro 2021: “vogliamo fare tanta strada”

Buona… l’ultima per l’Italia di Roberto Mancini, che a Bologna questa sera è riuscita a imporsi nell’amichevole contro la Repubblica Ceca, sfida che ha preceduto l’esordio a Euro 2021 contro la Turchia.

Un 4-0 che ha soddisfatto il ct azzurro, intervenuto nel post gara ai microfoni della Rai per esprimere il proprio giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi: “è stata una partita giocata bene, presa nel modo giusto. La Repubblica Ceca è un’ottima squadra ma noi abbiamo fatto una gara che è di buon auspicio per l’inizio. All’inizio abbiamo messo un po’ a carburare, non ci vedevamo da tanto tempo. Ma poi siamo saliti e speravo di vedere i ragazzi così. La Nazionale gioca a memoria? Dobbiamo migliorare, siamo una squadra giovane, ma questa amichevole è un bel segnale. Siamo una squadra offensiva, dobbiamo fare il nostro gioco. L’importante è che stiamo bene assieme, speriamo di andare più avanti possibile“.

Le parole di Insigne

Felice e soddisfatto per il risultato di questa sera anche Lorenzo Insigne, autore di uno dei 4 gol con cui l’Italia ha steso la Repubblica Ceca: “abbiamo fatto una gran partita, manca una settimana all’Europeo e dobbiamo arrivare pronti. Oggi era un grande test, dobbiamo iniziare Euro 2021 nel migliore dei modi. Mi sento vecchio (ride, ndr). Sono contento della fiducia che mi sta dando il mister, la sento. Cerco sempre di mettermi a disposizione e giocare per i compagni. Il mister ha creato un gran gruppo, ci ha messo nelle condizioni di esprimerci al meglio. Tutti ci stiamo divertendo, cerchiamo di esprimere un gran calcio“.