Cristiano Ronaldo e la Coca-Cola, Cercesov è ignaro di tutto: il siparietto è tutto da ridere [VIDEO]

Il gesto di qualche giorno fa di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa ha fatto e sta facendo ancora discutere molto. L’attaccante del Portogallo si è subito reso protagonista agli Europei di calcio 2021, ancor prima di scendere in campo: CR7 ha infatti tolto dal tavolo, in sala stampa, le bottigliette di Coca Cola, in quanto una bibita poco salutare secondo lui, e ha ‘promosso’ invece l’acqua.

Non tutti, però, strano ma vero, hanno visto l’episodio o ne sono venuti a conoscenza. Tra questi c’è anche l’allenatore della Russia, Stanislav Cercesov, protagonista di un simpaticissimo siparietto, col quale ha involontariamente preso in giro Cristiano Ronaldo.

Il tecnico russo, in conferenza stampa, ha preso le due bottigliette di Coca Cola usando una delle due per aprire l’altra per poi berne un bel sorso. E’ stato in quel momento che è intervenuto Georgij Džikija, giocatore russo al fianco del suo allenatore: “hai visto cosa ha fatto Cristiano ieri con le bottigliette di Cola?“, la risposta di Cercesov è stata negativa. “Beh, le ha prese e le ha tolte. Presumibilmente beve solo acqua“, ha spiegato il calciatore al suo tecnico, mimando il gesto di CR7. “Beh, perché non la dovrei bere?“, ha concluso Cercesov, prendendo un altro bel sorso di Coca Cola.