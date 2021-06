Italia, senti De Ligt! L’olandese e gli Europei degli azzurri: “non hanno ancora affrontato un top team”

Gli Europei di calcio 2021 stanno regalando emozioni bellissime e fortissime a tutti gli appassionati di calcio e non solo. L’Italia è agli ottavi di finale, nei quali sfiderà l’Austria sabato sera, così come anche l’Olanda è alla fase successiva della rassegna continentale, grazie alla vittoria di ieri per 3-0 sulla Macedionia del Nord.

Agli Europei di calcio 2021 tra i protagonisti ci sono molti calciatori che militano nel campionato italiano di Serie A: tra questi c’è anche Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, che dopo la partita di ieri non ha risparmiato una frecciatina alla Nazionale azzurra.

“Abbiamo vinto tre partite ed è la prima cosa importante come lo è imparare partita dopo partita. Adesso guardiamo gli altri match ed aspettiamo l’avversario per gli ottavi di finale. L’Italia? L’ho guardata molto bene, giocano con tutta la squadra, tutti hanno giocato, è importante, hanno uno stile non italiano, vanno molto in attacco. Loro hanno giocato contro tre squadre buone, ma non dei top team come la Francia. Se sono migliorato in Italia? Penso proprio di sì: ho due anni in più d’esperienza, ho imparato cose che con l’Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo“, queste le parole dell’olandese della Juventus. Come la prenderanno gli azzurri?