La Virtus è campione d’Italia: le V Nere riportano lo Scudetto a Bologna 20 anni dopo

E’ festa a Bologna! La Virtus Segafredo si prende un incredibile Scudetto, aggiudicandosi anche Gara-4 della Finale contro l’Ax Milano. Il tricolore a Bologna mancava da 20 anni. Il PalaDozza di Bologna è in festa dopo la vittoria delle V Nere su Milano anche in Gara-4. La squadra di coach Messina nulla ha potuto contro Teodosic e compagni, che hanno trionfato col punteggio di 73-62. La seconda metà del match è stata decisiva, con la Virtus Bologna che ha fatto la differenza nel terzo quarto. Milano ha cercato di recuperare sul finale, ma per i ragazzi di Messina non c’è stato niente da fare.

Un tricolore davvero speciale, il 16° delle V Nere, che non si aggiudicavano il titolo italiano dal 2000-2001.