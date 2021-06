Teodosic trascina la Virtus, Milano ancora ko al Forum: Bologna avanti per 2-0 nella Finale Scudetto

Ancora una serata amara, amarissima, per l’AX Milano di coach Messina. Al Forum di Assago non è andato in scena il riscatto tanto desiderato dai milanesi nel secondo match della Serie della Finale Scudetto 2021 della Serie A di pallacanestro.

E’ ancora un super Teodosic a rendersi protagonista e a trascinare al successo la Virtus Bologna. Il cestista serbo è andato a referto con ben 21 punti, segnando quelli decisivi per prendere il largo e allungare sui rivali, proprio sul finale del match. E’ stato il quarto quarto, infatti, questa volta, ad essere decisivo: Milano era partita bene, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco, ma Bologna non si è mai fatta mettere in ginocchio, tenendo testa ai rivali e portandosi presto punto a punto. Sul finale la svolta: le V Nere hanno preso in mano la situazione, portandosi in vantaggio e portando a casa una preziosissima vittoria.

Adesso la Serie si sposta a Bologna, con i prossimi due appuntamenti, mercoledì e venerdì, nella casa delle V Nere. Coach Messina avrà tanto lavoro da fare nei prossimi giorni in vista del prossimo appuntamento.