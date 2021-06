Una sconfitta che fa male: la rabbia di Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione dagli Europei [VIDEO]

Serata amara, amarissima, quella di ieri, per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I campioni d’Europa in carica sono stati eliminati dagli Europei per mano del Belgio di Lukaku, che ha trionfato 1-0 agli ottavi di finale, assicurandosi un pass per i quarti, nei quali sfiderà l’Italia.

CR7 non è riuscito a fare la differenza nel match di ieri sera e non ha potuto far altro che uscire, deluso, dal campo da gioco, per fare il suo rientro a casa e pensare alle vacanze in vista della nuova stagione calcistica.

Il calciatore della Juventus non ha nascosto tutta la sua frustrazione a fine partita. Cristiano Ronaldo è stato ripreso dalle tribune mentre abbandonava il campo da gioco, prendendo a calci tutto ciò che trovava di fronte a sè: bottigliette, la fascia da capitano dopo averla gettata a terra e non accetta le pacche di un uomo dello staff della sua squadra, gesticolando con il braccio come a rifiutare ogni tipo di conforto e desiderare di venire lasciato in pace, da solo.