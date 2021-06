Charles Leclerc e la partita di calcetto all’oratorio di Vallecrosia, l’arrivo in Ferrari e la promessa ai tifosi tra un autografo e una foto: “lo vinceremo il Mondiale”

Charles Leclerc è un pilota apprezzatissimo non solo per il suo talento e la sua guida in pista, ma anche per la sua persona. Il monegasco della Ferrari è infatti un giovane ragazzo come tanti altri, nonostante il ricco stipendio ed i suoi weekend ricchi di adrenalina in pista.

Quando Charles, però, ha un po’ di tempo libero, ne approfitta per divertirsi proprio come tutti i ragazzi, coltivando le sue più grandi passioni. Tra queste spicca anche il calcio, al quale Leclerc non vuole proprio rinunciare. Il monegasco spesso nel paddock ama riscaldarsi palleggiando e facendo qualche scambio con qualche amico o membro dello staff Ferrari, inoltre è sempre presente alla Partita del Cuore, dove quest’anno ha segnato con la maglia della squadra dei “Campioni per la Ricerca”.

La partitella all’oratorio di Vallecrosia

Leclerc, quindi, ha approfittato della settimana di pausa dalle gare per divertirsi un po’ con gli amici. Ieri il monegasco è stato protagonista di una partita all’oratorio dei salesiani di Vallecrosia, in provincia di Imperia, rigorosamente col numero 16 sulla schiena. Il monegasco ha affittato, come tutti i ragazzi fanno, il campetto, che costa 50 euro l’ora, pagando la sua quota di 5 euro per un po’ di sano e puro divertimento col pallone.

E’ la terza volta che Leclerc gioca a Vallecrosia con i suoi amici e, inevitabilmente, all’oratorio Don Bosco sono accorsi tantissimi fan per fare il tifo anche in campo per il giovane monegasco e per chiedergli autografi e foto.

Leclerc, nonostante la stanchezza post partita, si è reso disponibile e con cordialità ed il sorriso stampato in volto, nonostante la mascherina, ha accontentato tutti i suoi tifosi, soprattutto i più piccolo, firmando autografi, scattando selfie e rispondendo alle loro domande.

Non è mancata una promessa ai tifosi ferraristi: “il Mondiale? Si che lo vinciamo, forse non che quest’anno, però ci arriviamo“. Leclerc ha poi salutato i fan, facendo capire però che tornerà presto a Vallecrosia: ha infatti chiesto a che ora chiudono i ristoranti per potersi fermare, la prossima volta, anche per una cena post partita.

Un ragazzo semplice, un ragazzo come tanti altri, il ragazzo della porta accanto, che poi, però, torna a casa a Monaco con una Ferrari Roma nera mozzafiato con un motore V8 da 620 cavalli.