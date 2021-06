Quartararo sempre più leader: la nuova classifica piloti di MotoGP dopo il Gp di Germania

Giornata memorabile per Marc Marquez al Gp di Germania: lo spagnolo della Honda è tornato a trionfare in un Gp dopo ben 581 giorni! Reduce da un brutto infortunio alla spalla, Marquez ha tenuto duro e, stringendo i denti, ha lavorato sodo per poter tornare in pista, seppu ancora non al 100% della sua condizione.

Al Sachsenring sorride anche Fabio Quartararo: il francese della Yamaha ha infatti chuso la gara con un terzo posto positivo, soprattutto in ottica campionato. I suoi diretti rivali non sono riusciti a brillare, consentendogli così di allungare nella classifica piloti e confermarsi sempre più leader.

La classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Germania

Quartararo 131

Zarco 109

Miller 100

Bagnaia 99

Mir 85

Vinales 75

Oliveira 74

Binder 56

A. Espargaro 53

M. Marquez 41

Morbidelli 40

P. Espargaro 35