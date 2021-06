Undici metri di lacrime, Francia fuori da Euro 2021: la Svizzera elimina i campioni del mondo

Una giornata di fuoco oggi con i match degli Europei di calcio 2021. Prima Croazia-Spagna, con la vittoria degli iberici solo ai tempi supplementari, per 5-3 e successivamente Francia-Svizzera, hanno regalato emozioni incredibili a tutti gli spettatori della rassegna continentale.

I campioni del mondo in carica sono stati messi in difficoltà dalla Svizzera in un match davvero spettacolare! La Svizzera ha messo paura a Mbappè e compagni, portandosi in vantaggio

al 15′ con Seferovic. Al 55′ la Svizzera ha avuto un’occasione d’oro, ma Rodriguez se l’è fatta sfuggire, sbagliando un importantissimo rigore. Ci ha pensato quindi Benzema a cambiare le sorti del match, segnando una clamorosa doppietta, con due gol a distanza di due minuti l’uno dall’altro. Sembrava quasi fatta per la Francia, ma la Svizzera prima con Seferovic all’81’ e poi con Gavranovic al 90′ ha portato il match sulla parità.

La partita è proseguita quindi ai supplementari, dove nessuno dei due team è riuscito ad essere veramente pericoloso.

Sono stati i rigori, dunque, a decretare la squadra vincitrice del match, che, clamorosamente, è la Svizzera! E’ stato Mbappè a sbagliare il rigore decisivo: quinto rigorista della francia, il giovane campioncino francese si è visto parare il suo calcio di rigore da un fantastico Yann Sommer, che ha letteralmente mandato a casa i francesi. 11 metri di lacrime per Mbappè e tutta la Francia. La Svizzera festeggia alla grande e si prepara a sfidare la Spagna ai quarti di finale.