La Finale degli Europei di calcio a Roma: la proposta di Mario Draghi e la risposta della Uefa

L’Italia è qualificata agli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021, dove sfiderà l’Austria, che oggi ha battuto l’Ucraina. Gli azzurri sono pronti a volare verso Londra, perchè la sfida con l’Austria si giocherà alo stadio di Wembley, dove andranno in scena anche semifinali e finale degli Europei.

La pandemia di Covid e le nuove varianti, però, hanno spinto il Premier Draghi a fare una proposta che fa sognare tutti gli italiani: giocare la finale in Italia, o comunque in un paese dove la situazione dei contagi non sia troppo grave.

La prosposta di Draghi

“Ho intenzione di adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente”, queste le parole del Presidente del Consiglio oggi nella conferenza stampa congiunta con la Merkel, che preferirebbe che la finale non si giocasse nel Regno Unito, dove il numero di contagi è in aumento.

La risposta della Uefa

La Uefa ha prontamente risposto al Premier Draghi: “La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro 2020 a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede delle partite”.