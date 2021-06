Lukaku dal cuore d’oro, la dedica dopo il gol è per Eriksen [VIDEO]

Gli Europei di calcio 2021 stanno regalando subito emozioni fortissime. Dopo la vittoria di ieri dell’Italia contro la Turchia, la giornata di oggi ha fanno allarmare tutti gli appassionati: durante la sfida tra Danimara e Finlandia, a far vivere momenti di terrore è stato il malore improvviso di Christian Eriksen, che ha perso i sensi e si è accasciato in campo.

Il match è stato sospeso ed il calciatore danese è stato trasferito in ospedale, sveglio e cosciente. Eriksen resterà ricoverato e sotto osservazione fino a domani, ma le sue condizioni non sono preoccupanti: è stato lui stesso ad invitare i suoi compagni di squadra a tornare in campo per giocare il resto della partita.

Intanto, è iniziata un’altra sfida della rassegna continentale, quella tra Belgio e Russia e Lukaku si è subito reso protagonista. Il calciatore belga ha infatti segnato la rete del vantaggio al 10′ e ha dedicato la sua rete proprio ad Eriksen, suo compagno di squadra all’Inter.

“Chris, Chris, I love You”, queste sono state le parole di Lukaku rivolte alla telecamera a bordo campo dopo il suo gol.