Sorpresa nelle FP1 del GP di Catalogna, Aleix Espargarò mette tutti in fila: le Ducati arrancano

Aleix Espargarò comincia alla grande il week-end che conduce al GP di Catalogna, il pilota dell’Aprilia centra il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:40.378.

Una prestazione convincente quella dello spagnolo, capace di mettere in fila tutti i propri avversari a partire da Franco Morbidelli, beffato proprio nel finale dall’acuto di Aleix. Terzo posto invece per Pol, riuscito a portare la sua Honda nella top-three come non succedeva da molto tempo.

Marquez e Rossi attardati

Quarta posizione per la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales, seguito dalla Pramac di Johann Zarco e dall’altra M1 di Fabio Quartararo. Settimo Miguel Oliveira, mentre le due Ducati di Miller e Bagnaia completano la top-ten alle spalle della Suzuki di Joan Mir. Tredicesimo infine Marc Marquez in sella alla sua Honda, mentre Valentino Rossi completa le FP1 in quindicesima posizione.