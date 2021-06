Spaventosa caduta per Djokovic nella finale contro Tsitsipas: brutto rischio per il serbo [VIDEO]

E’ in corso a Parigi la finalissima del Roland Garros. Djokovic, dopo la vittoria in semifinale su Nadal, sfida adesso il greco Tsitsipas. Il numero 1 al mondo sta lottando in campo con tutte le sue forze, ma non manca qualche episodio spiacevole e… pericoloso.

Djokovic, che ha perso il primo set contro Tsitsipas, è stato protagonista di una brutta caduta. Nel tentativo di colpire una palla corta, il serbo numero 1 al mondo è scivolato rovinosamente a terra, finendo al fianco della rete, rischiando davvero grosso, evitando per un soffio il cubo degli sponsor.

Un po’ dolorante, Djokovic si è rialzato presto, si è sciacquato le mani ed il braccio, aiutato da un raccattapalle, ed è tornato in campo per la sfida contro il rivale greco.