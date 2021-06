Jorge Lorenzo, il ‘desiderio’ ed il pronostico: “Valentino Rossi si ritirerà a fine stagione, ma sarebbe bello vederlo su una Ducati”

Il Gp di Germania di MotoGP ha regalato fortissime emozioni col ritorno al successo di Marc Marquez, che non trionfava da ben 581 giorni. Lo spagnolo ha vinto la gara del Sachsenring, la sua pista preferita, dove invece Valentino Rossi, ancora una volta, non è riuscito a far bene.

Proprio di questi due campioni ha parlato Jorge Lorenzo nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. Il maiorchino, ex compagno di squadra di Valentino Rossi in Yamaha, ha parlato del futuro del Dottore: “è molto difficile prevedere cosa succederà. Ma la sensazione che che ho se dovessi scommettere qualcosa è che Valentino rischia veramente di ritirarsi a fine stagione. Detto questo, mi piacerebbe vederlo come ultimo tentativo in sella alla Ducati, una moto che potrebbe dargli nuovi stimoli e che potrebbe dargli sensazioni migliori rispetto alla Yamaha. Sarebbe una spinta importante per lui. Però come detto se dovessi scommettere direi che questa sarà la sua ultima stagione, ma potrei sbagliarmi“.

Non poteva poi mancare una parentesi su Marc Marquez: “Continua ad essere il migliore tecnicamente e fisicamente. La sua ambizione è più alta di quella di tutti gli altri. Quando si riprenderà sarà forte come prima”.