“Joao Felix un impostore! Se fossi CR7 lo inseguirei per tutto lo spogliatoio”, il duro attacco dell’ex calciatore

Il Portogallo è stato eliminato ieri sera dagli Europei di calcio 2021. La squadra di CR7 non è riuscita a trionfare negli ottavi di finale contro il Belgio, che grazie alla rete di Hazard si è aggiudicato il match, volando ai quarti di finale, dove ad attenderlo c’è l’Italia.

Il Portogallo, sotto di 1-0, ha cercato di ribaltare il risultato del match, senza però riuscirci. Tante le critiche per e prestazioni di ieri, ma non all’indirizzo di Cristiano Ronaldo. A ricevere un duro attacco da parte di un ex calciatore e allenatore è Joao Felix, entrato in campo al 55′.

“Il Belgio è stato bravo a fare tesoro del gol di Hazard. Il Portogallo ha cercato invano di trovare il pareggio nel secondo tempo. Ronaldo si è impegnato moltissimo ma non capisco quale sia stato il contributo di Joao Felix. Cosa ha fatto quando è entrato? Questo ragazzo dovrebbe valere 130 milioni di euro? Ma questo è un impostore. Se vali così tanto, quando calci verso la porta avversaria devi centrarla. Se fossi al posto di Cristiano Ronaldo ancora lo starei inseguendo per tutto lo spogliatoio“, queste le parole di Roy Keane riportate dal Daily Mirror.