Jannik Sinner arranca sull’erba, ma “il mio impegno pagherà”: adesso testa alle Olimpiadi

Esordio amaro, ieri, per Jannik Sinner a Wimbledon. Il giovane tennista italiano è stato subito eliminato dallo Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club da Fucosvics.

Sinner ha riscontrato qualche difficoltà sull’erba e ciò non gli ha consentito di giocare come sa fare: “non mi sento sicuro quando mi muovo sull’erba, poi quando scivoli due o tre volte sei ancora più insicuro. Provi a fare qualcosa di diverso, a stare più basso… A livello di colpi abbiamo lavorato per andare di più a rete, ma stavolta non ci sono riuscito molto. E poi in qualche circostanza ho fatto le scelte sbagliate“, ha affermato al termine del match.

“Credo che ci siano pochi giocatori che in allenamento sgobbano come faccio io, sono convinto che alla fine il mio impegno pagherà. Adesso torno a casa a Montecarlo, mi prendo un paio di giorni di riposo perché dopo Parigi sono volato subito a Londra e mi sono preparato sull’erba per due settimane. Poi il 19 parto per l’Olimpiade“, ha concluso Sinner.