Italia-Svizzera, il ct Mancini dal cuore d’oro: “vittoria dedicata a tutte le persone che soffrono”

Seconda partita a Euro 2021 e seconda vittoria per l’Italia, che travolge 3-0 anche la Svizzera e si guadagna il pass per gli ottavi di finale. Match mai in discussione quello dell’Olimpico, con gli azzurri che sbloccano con Locatelli nel primo tempo per poi straripare nella ripresa, con il bis del centrocampista del Sassuolo e il sigillo di Immobile.

Soddisfatto nel post-gara il ct Mancini, intervenuto ai microfoni della Rai: “è stata una partita durissima, lo sapevamo. Ma alla fine è una vittoria strameritata. L’abbiamo portata a casa pensando di volerla vincere a tutti i costi. La Svizzera è una squadra forte, i primi minuti eravamo in difficoltà poi siamo andati a prenderli alti e li abbiamo costretti a sbagliare. Avremmo potuto fare gol prima. Ma non era semplice, era la seconda partita in pochi giorni, i ragazzi hanno speso tanto. A chi dedico la vittoria? A tutte le persone che soffrono, anche in questo momento. Chiellini? Speriamo che non sia niente di grave, vedremo domani. Per quanto riguarda il Galles non faremo calcoli, dobbiamo giocare per vincere anche la prossima sfida“.