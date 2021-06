Italia qualificata agli ottavi di Euro 2021 se… Tutte le combinazioni in caso di arrivo al primo, secondo o terzo posto

Seconda partita di questo Euro 2021 per l’Italia che, dopo aver battuto la Turchia all’esordio, torna sul terreno di gioco dell’Olimpico per vedersela contro la Svizzera. In caso di vittoria, gli azzurri festeggerebbero la qualificazione agli ottavi di finale, addirittura anche con il primo posto se il Galles non dovesse battere Calhanoglu e compagni. In vista delle gare di oggi, ecco in quali casi l’Italia potrebbe staccare il pass per gli ottavi di finale di Euro 2021.

L’Italia prima se…

Vincendo contro la Svizzera, l’Italia potrebbe addirittura conquistare il primo posto aritmetico nel Gruppo A con una giornata d’anticipo, ma occorre che non vinca il Galles nello scontro diretto contro la Turchia. Partendo dal presupposto che gli azzurri ottengano tre punti contro la selezione di Petkovic, il primo posto sarebbe già in tasca sia con un pari nell’altra sfida del girone che con la vittoria della Turchia. In quest’ultimo caso, l’Italia salirebbe a 6 e i turchi a 3, ma essendo in svantaggio negli scontri diretti non potrebbero sopravanzare gli azzurri. Diverso il discorso se dovesse vincere il Galles, perché a quel punto andrebbe a 4 con ancora lo scontro diretto da giocare con la squadra di Mancini (all’Italia, ovviamente, basterebbe il pareggio per arrivare prima). Vincendo il girone, gli azzurri affronterebbero la seconda classificata del girone C (Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord) il 26 giugno a Londra, alle ore 21.

Italia seconda se…

Sicuramente, l’Italia potrebbe arrivare seconda vincendo contro la Svizzera e perdendo contro il Galles nell’ultima giornata del Gruppo A, ma solo se i gallesi riescano a battere anche la Turchia: in tal caso andrebbero a 7 e l’Italia a 6. Negli altri casi è complicato fare calcoli, ma gli azzurri potrebbero arrivare secondi con due pareggi o anche con un pari e una sconfitta, arrivando a pari merito con la Turchia o – con la differenza reti a favore – anche con Svizzera e Galles. In tal caso, l’Italia affronterebbe la seconda classificata del girone B (Belgio, Danimarca, Russia, Finlandia) il 26 giugno a San Pietroburgo, alle ore 18.

Italia terza se…

Davvero complicato pronosticare al momento un’Italia al terzo posto, ma potrebbe accadere nel caso in cui totalizzasse un punto nelle ultime due partite oppure addirittura zero (ipotesi alquanto remota). Nel caso in cui però dovesse verificarsi quest’ultima eventualità, l’Italia potrebbe giocare agli ottavi contro: