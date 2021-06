Mancini come Pozzo, l’Italia batte il Galles e aggiorna i suoi record: gli ottavi profumano di storia

Cambia l’ordine degli addendi, ma il risultato non cambia. L’Italia vince e convince anche contro il Galles, nonostante gli otto volti nuovi presentati dal ct Mancini nella terza e ultima partita del Gruppo A.

Una scelta inedita, visto che mai tra Mondiali ed Europei gli azzurri hanno fatto più cambi rispetto alla gara precedente di una stessa edizione. Una vera rivoluzione che non cambia l’esito del match, con una vittoria che sancisce il dominio dell‘Italia nel proprio girone, chiuso con tre vittorie, nove punti, sette gol fatti e nessuno subito. La porta dell’Italia resta ancora una volta immacolata, dunque sono adesso 1055 i minuti di imbattibilità dei portieri della nostra Nazionale, numeri pazzeschi di una squadra che non solo segna e si diverte, ma riesce anche a non subire.

Mancini come Pozzo

Sono adesso undici le vittorie di fila conquistate dall’Italia di Mancini, le ultime tre ottenute in questo Euro 2021 iniziato in maniera perfetta. Numeri importanti, così come quelli relativi alla striscia di partite di fila senza sconfitte, salita adesso a 30 partite: un record eguagliato per la Nazionale di Mancini, che affianca quella di Pozzo riuscita a non perdere per quattro anni dal 1935 e il 1939. Una qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2021 che profuma di storia per l’Italia, pronta adesso ad affrontare la prima partita ad eliminazione diretta con un obiettivo ben preciso: vincere per centrare i quarti e ottenere quel record che rappresenterebbe una delle pagine più belle della storia della Nazionale Italiana.