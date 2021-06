Italia-Austria, il prato di Wembley non va ‘sovraccaricato’: niente rifinitura alla vigilia per gli azzurri

L’Italia non potrà seguire il proprio solito programma alla vigilia del match degli ottavi di finale di Euro 2021, in programma sabato nella splendida cornice di Wembley.

Né gli azzurri e né l’Austria potranno infatti svolgere la rifinitura sul manto erboso del mitico stadio londinese, non essendo in buone condizioni a causa delle numerose partite disputate nelle ultime settimane. Per questo motivo, per evitare dunque di sovraccaricare il campo, le due squadre non potranno ‘tastare’ il terreno di gioco nella consueta rifinitura della vigilia.

Il nuovo programma dell’Italia

A causa di questo inconveniente, il programma dell’Italia dovrebbe subire alcune modifiche, per permettere agli azzurri di svolgere un allenamento alla vigilia del match con l’Austria. Venerdì mattina la Nazionale dovrebbe scendere in campo a Coverciano, per poi prendere l’aereo con destinazione Luton intorno all’ora di pranzo, in tempo per la conferenza stampa allo stadio. Potrebbe anche accadere che gli azzurri compiano il consueto ‘walk around’ prima della conferenza stampa di Mancini e Bonucci, che potrebbe in questo caso svolgersi la sera.