Scatto del Paris Saint-Germain per Hakimi, soddisfatte le richieste dell’Inter: le cifre dell’operazione

Ieri l’ufficialità dell’arrivo di Hakan Calhanoglu, oggi la (quasi) fumata bianca per la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain.

Sono giorni roventi per il mercato dell’Inter, decollato nelle ultime ore prima con l’ingaggio dell’ex Milan e adesso con l’addio dell’esterno marocchino. La società parigina ha quasi del tutto soddisfatto le richieste del club nerazzurro, che incasserà dall’operazione 70 milioni di euro bonus compresi, dopo aver acquistato Hakimi un anno fa dal Real Madrid per 40 più 5 di bonus. Una plusvalenza niente male per l’Inter ma anche una cessione dolorosa, che priverà Simone Inzaghi di uno dei protagonisti dello Scudetto conquistato pochi mesi fa.