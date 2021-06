Inizio Europei 2020, Google omaggia la rassegna calcistica con un Doodle speciale

L’attesa sta per terminare! Questa sera, alle 21.00 iniziano ufficialmente gli Europei di calcio. Dopo la cerimonia d’apertura, saranno Italia e Turchia a scendere in campo e aprire ufficialmente le danze, dando il via a quello che sarà un mese ricco di spettacolo e di emozioni.

Gli azzurri di Mancini cercheranno di iniziare col piede giusto, regalando agli italiani una bellissima parentesi di felicità e normalità dopo un periodo davvero difficile per il mondo intero.

Sarà un mese speciale con gli Europei di calcio 2021, per la prima volta itineranti: le partite, infatti, si terranno in 11 città differenti, da Roma a Budapest, passando per Baku e Siviglia.

Ad omaggiare l’inizio degli Europei di calcio 2021, oggi, anche Google, che ha pubblicato un Doodle speciale, creato ad hoc per l’occasione. Un disegno coloratissimo, con un campo da calcio al centro ed un pallone che sostituisce una delle due o di Google, un fischietto e tante case e costruzioni varie, come mulini, torri e castelli. L’Europa è pronta! Si attende adesso solo il fischio d’inizio.