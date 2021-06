Colpo di scena a Wimbledon, infortunio per Serena Williams: l’americana si ritira dopo 6 games [VIDEO]

Wimbledon perde una delle protagoniste più attese, Serena Williams si ritira nel primo turno dello Slam londinese a causa di un infortunio muscolare emerso nel corso del primo set contro Aliaksandra Sasnovich. Dura solo sei games il torneo dell’americana, costretta ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla gamba sinistra accusato per colpa di una leggera scivolata sull’erba del Centrale. Una dura botta per Serena Williams, ritiratasi dopo un medical time-out che non ha sortito gli effetti sperati. L’americana si è arresa sul risultato di 3-3, salutando in lacrime il pubblico presente sul Centrale, che ha accompagnato Serena fuori con un lungo applauso.

OMG. Serena is going to the back with a trainer. She slid on the court 2x. 🙆🏾‍♀️🙆🏾‍♀️🙆🏾‍♀️🙆🏾‍♀️ #Wimbledon pic.twitter.com/L7CBBKXol9 — ✨JenniferMarie✨ (@MsJLaw) June 29, 2021