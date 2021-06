Confermato l’infortunio, Morbidelli salta il GP d’Olanda: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Le indiscrezioni emerse nella serata di ieri sono state confermate, Franco Morbidelli salterà il GP di Assen a causa di un problema al ginocchio emerso nella giornata di ieri.

Il pilota del Team Petronas ha avvertito nel corso di un allenamento il solito fastidio al ginocchio sinistro, che lo ha obbligato ad alzare bandiera bianca per l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2021 di MotoGP prima della sosta estiva. Ad annunciare il forfait di Morbidelli per la gara in Olanda ci ha pensato il Team Petronas, diramando una nota sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Team Petronas

Questa la nota del team malese sulle condizioni di Morbidelli: “l’infortunio al ginocchio subito in allenamento mette Franco fuori dai giochi per il nono round della stagione. Il PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team può confermare che Franco Morbidelli salterà il DutchGP di questo fine settimana a causa di un infortunio al ginocchio sinistro subito in allenamento oggi. L’infortunio, che obbligherà Franco a saltare l’evento di questo weekend, è in fase di valutazione medica per determinare la migliore linea di condotta per il recupero. PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team augura a Franky una pronta guarigione“.