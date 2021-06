Italia-Svizzera, infortunio muscolare per Chiellini: gli aggiornamenti sulle condizioni del capitano azzurro

Brutte notizie per l’Italia nel primo tempo del match contro la Svizzera, il ct Mancini infatti deve fare i conti con l’infortunio di Giorgio Chiellini, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Un guaio alla coscia destra per il capitano azzurro, sostituito da Francesco Acerbi subito dopo il gol annullato dal Var su calcio d’angolo. Una brutta botta per l’Italia, lenita qualche minuto dopo dal gol di Manuel Locatelli, fondamentale per sbloccare il match e metterlo in discesa dopo un avvio complicato.