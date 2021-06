Euro 2021 già finito per Castagne, sei fratture facciali dopo lo scontro tremendo con Kuziayev

Euro 2021 praticamente già finito per Timothy Castagne, l’esterno del Belgio infatti si è infortunato durante Belgio-Russia in seguito ad uno scontro aereo con Daler Kuziayev, riportando ben sei fratture facciali.

L’ex giocatore dell’Atalanta, passato la scorsa estate al Leicester, verrà operato nella giornata di oggi e potrà tornare in campo più o meno tra quattro settimane. I medici sono sembrati comunque ottimisti circa un eventuale recupero più breve, per esempio per la finale di Wembley dell’11 luglio, ma nel caso in cui il Belgio ci arrivasse difficilmente il ct Roberto Martinez schiererebbe un giocatore reduce da un lungo infortunio.

Le parole del ct

Proprio Roberto Martinez ha analizzato la situazione, esprimendo il proprio punto di vista riguardo l’infortunio di Castagne: “se arriviamo in finale, certo che potrà venire. Ma bisognerà vedere se riuscirà a stare in campo, ne dubito. Dal punto di vista medico ha bisogno di quattro settimane. Ma dopo il caso di Axel Witsel, che non avrebbe dovuto essere qui dopo il suo infortunio, non escludo miracoli medici”. Nel match Belgio-Russia, Timothy Castagne è stato poi sostituito da Thomas Meunier, riuscito a segnare il gol del 2-0 prima del tris definitivo di Lukaku.