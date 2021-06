Doppia grana per il Belgio, due big a forte rischio per i quarti contro l’Italia: che botta per il ct Martinez

La vittoria ottenuta contro il Portogallo negli ottavi di Euro 2021 è costata cara al Belgio, che rischia di perdere due pezzi grossi per i quarti contro l’Italia.

Il ct Roberto Martinez è in ansia per le condizioni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, infortunatisi nel corso del match giocato a Siviglia. Il centrocampista del City ha subito un duro colpo da Palhinha riportando una distorsione alla caviglia sinistra, mentre l’asso del Real Madrid ha accusato un risentimento muscolare. Prevale il pessimismo sull’eventuale recupero di entrambi per la sfida contro l’Italia, ma molto si capirà all’esito degli esami a cui i giocatori saranno sottoposti.

Sensazioni

Sulle condizioni di Hazard si è soffermato il portiere Thibaut Courtois: “ho visto che soffriva, nella migliore delle ipotesi parliamo di una contrattura e ci vogliono dieci giorni. Temo che per Eden l’Europeo sia finito, ma speriamo in un altro miracolo“. Pessimista anche lo stesso Hazard: “sento un piccolo fastidio, vediamo gli esami. Se resterò fuori per il quarto di finale contro l’Italia, rimarrò comunque vicino ai miei compagni, sono il capitano e devo farlo“. De Bruyne festeggerà i 30 anni oggi da infortunato, un compleanno amaro per il belga che rischia davvero di saltare la sfida con l’Italia insieme ad Hazard, una doppia bega della quale cui il ct Martinez avrebbe fatto volentieri a meno.