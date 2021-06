Acr Messina nella bufera, due calciatori del club accusati di violenza sessuale su una minorenne

Guai grossi in vista per due giovani calciatori dell’Acr Messina, club che milita in Serie D, accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta del Sud, l’episodio sarebbe avvenuto nel novembre del 2020 ossia in pieno lockdown, quando i due giocatori avrebbero abusato della ragazza. Nei confronti degli atleti è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’accusa avanzata dal sostituto procuratore Roberta La Speme è di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Le indagini sono partite dopo la denuncia del padre della ragazza, presentata ai carabinieri dopo le rivelazioni della figlia.