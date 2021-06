Terribile incidente per un ciclista della Trek-Segafredo: De Kort perde tre dita della mano

Alla vigilia della partenza del Tour de France 2021, la Trek-Segafredo comunica una notizia terribile: un ciclista del team è rimasto coinvolto in un brutto incidente che gli ha causato danni seri alla mano destra.

Koen de Kort, questo il nome del corridore Trek, 28enne, si stava allenando fuori strada quando ha subito un brutto incidente che gli ha causato gravi lesioni alla mano destra e anche l’amputazione di tre dita.

E’ stato il team a comunicare la notizia che riguarda il ciclsita olandese, il cui incidente è avvenuto ad Andorra, dove vive. I medici dell’ospedale Parc Tauli di sabadell, dove de Kort, che quest’anno ha partecipato al Giro d’Italia, è stato trasferito in elicottero, dopo aver verificato la gravità della situazione, hanno effettuato un intervento di tre ore durante il quale sono stati costretti ad amputare terzo, quarto e quinto dito della mano destra.

“Purtroppo Koen ha perso il terzo, quarto e quinto dito della mano destra. L’amputazione è stata una rimozione totale. Il dottor Jorge Serrano, che lo ha operato e che ringrazio per il suo lavoro, mi ha detto che Koen potrà mantenere la funzionalità della mano grazie al salvataggio del pollice e dell’indice, che pure hanno subito gravi danni ma, grazie agli sforzi dei medici, sono stati salvati dall’amputazione. C’è il rischio di infezione data la sporcizia intorno alle ferite, ma sta ricevendo la terapia antibiotica più appropriata e continuerà in ospedale per i prossimi giorni“, ha comunicato il dottor Manuel Rodríguez Alonso, medico di Trek-Segafredo.

De Kort gareggia come professionista dal 2005 quando debuttò con la Liberty Seguros e vista la sua anzianità è uno dei capitano della Trek Segafredo.