Incidente in bici per Alex Rins: lo spagnolo della Suzuki salta il Gp di Catalogna

Il weekend di gara del Montmelò si apre con una notizia importante: Alex Rins sarà costretto a saltare il Gp di Catalogna, in programma domenica sul circuito spagnolo a causa di un incidente in bici.

Lo spagnolo non correrà dunque sul suo circuito di casa a causa di un infortunio riportato a seguito della caduta di cui è stato protagonista durante un allenamento in bici.

Il comunicato della Suzuki

E’ stata la Suzuki a comunicare l’assenza di Rins al Montmelò a causa dell’incidente dello spagnolo durante il suo allenamento di questa mattina sul circuito spagnolo.

“Alex Rins è stato escluso dal GP di casa dopo un incidente in bicicletta. Il pilota del Team Suzuki Ecstar dovrà purtroppo saltare il Grand Premi Monster Energy de Catalunya a causa di uno sfortunato incidente subito mentre si allenava questa mattina con la sua bicicletta in pista. Lo spagnolo è caduto durante un giro di allenamento e di conseguenza ha riportato danni al braccio destro, con un’ampia zona contusa e molto dolore. È stato rapidamente portato all’Ospedale Universitari Dexeus di Barcellona per ulteriori esami e i controlli medici hanno rivelato una frattura nell’osso del radio. La frattura è stata immobilizzata e domani mattina sarà operato per ripararla. Maggiori informazioni da fornire in futuri aggiornamenti“, questo il comunicato della Suzuki.