Doppietta Yamaha nel warm up del Gp d’Olanda: Assen fa sognare Maverick Vinales

Piloti nuovamente in pista ad Assen! I campioni della MotoGP sono saliti in sella alle loro moto per il warm up del Gp d’Olanda, in vista della gara di questo pomeriggio sul circuito olandese.

Splendida doppietta Yamaha ad Assen: è ancora Maverick Vinales a piazzarsi davanti a tutti, col tempo di 1.32.569, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Fabio Quartararo e la Suzuki di Rins. Quarto Nakagami mentre Marc Marquez chiude quinto.

La miglior Ducati è quella di Zarco, sesto, mentre Bagnaia, che oggi partirà dalla prima fila, è nono. Chiude la top ten un buon Valentino Rossi.