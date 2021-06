Brutto infortunio per Antetokounmpo: il ginocchio si piega in modo innaturale, i tifosi dei Bucks in apprensione [VIDEO]

Serata amara, amarissima, per i Milwaukee Bucks in gara-4 di semifinali playoff contro Atlanta Hawks. La squadra di Antetokounmpo, che già ha dovuto fare i conti con l’assenza di Trae Young, ha preso ieri una nuova batosta.

La stella greca dei Bucks si è infatti infortunata nel terzo quarto di fioco, quando Milwaukee era sotto di 10 punti. Antetokounmpo, dopo un salto fatto per tentare di stoppare Capela che stava andando a canestro ha riappoggiato malamente i piedi sul parquet di gioco, ricadendo male sulla gamba sinistra che si è piegata all’indietro in una maniera innaturale.

Il campione greco è subito scoppiato in un urlo di dolore e si è buttato a terra, tenendosi dolorante il ginocchio prima di essere aiutato a lasciare il campo e di ricevere un caloro abbraccio dal fratello Thansis. Giannis ha provato ad appoggiare nuovamente il piede, mostrando però evidenti difficoltà, e nonostante il suo tentativo di ritornare in panchina, il coach ha preferito non rischiare, visto che ormai le sorti del match erano decise.

Come sta Antetokounmpo

Antetokounmpo si è sottoposto ai primi accertamenti che hanno dato una diagnosi ben precisa: iperestensione al ginocchio. Solo domani, però, il cestista greco farà una rinosanza magnetica che definirà i tempi di recupero e, ovviamente, l’entità dell’infortunio.