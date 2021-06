Il sogno di diventare nonno ed il futuro di Valentino Rossi, papà Graziano sincero: “serve una botta di c**o”

Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del futuro di Valentino Rossi. Il Dottore ha la possibilità di correre ancora in MotoGP, guidando una Ducati e correndo al fianco di suo fratello Luca Marini per il team VR46, ma ha preferito prendersi ancora del tempo prima di arrivare ad una decisione. Il campione di Tavullia è indeciso, probabilmente a causa dei brutti risultati che sta ottenendo in pista quest’anno.

Proprio del futuro di Valentino ha parlato suo padre, Graziano Rossi, ai microfoni di Mow Magazine: “deciderà con la testa. Questo è un momento molto, molto difficile della sua carriera, uno dei più difficili. E quindi se devo essere proprio sincero io non lo so come e quando ne verrà fuori. Spero in una botta di culo, dovrebbe capitare una bella botta di culo. Fare una garona diciamo… Trovarsi al momento giusto nel posto giusto, far venire fuori un bel tempo, un bel risultato e da qui fargli venire fuori lo stimolo per ripartire“.

L’idea Ducati è sicuramente interessante, ma papà Graziano spinge per un ‘test’ prima di un’eventuale decisione: “bisogna vedere per fare cosa, bisognerebbe fare in modo che questa eventualità la si possa provare prima. Perché torniamo ancora lì, va bene fare un anno con la Ducati ma per quali risultati? Se deve fare come quest’anno non va bene e sicuramente meglio fermarsi“.

Non poteva mancare una parentesi poi sul desiderio di diventare nonno: “mi piacerebbe molto, ma mi sa che ancora non ci siamo, secondo me dovrò aspettare ancora un altro anno o due“.