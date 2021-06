Il riscatto di Morata! La Spagna batte la Croazia ai supplementari e vola ai quarti degli Europei

Gli Europei di calcio 2021 stanno regalando uno spettacolo davvero incredibile e con la Spagna, poi, non ci si annoia mai! Le polemiche, legate in particolar modo ad Alvaro Morata, che ha ricevuto anche minacce di morte, per lui e la sua famiglia, non hanno di certo abbattuto la Spagna, anzi, l’hanno motivata a far bene!

Dopo la goleada contro la Slovacchia, la Spagna continua a sorridere e a segnare senza sosta agli Europei di calcio 2021. La sfida contro la Croazia di questo pomeriggio, valida per gli ottavi di finale della competizione ha visto trionfare gli iberici, ma solo dopo i tempi supplementari.

I tempi regolamentari, infatti, sono terminati con un appassionante pari per 3-3. Sono stati i supplementari, dunque, ad essere decisivi ed è qui che la Spagna ha fatto la differenza: prima Morata e poi Oyarzabal, sono andati a segno, regalando alla squadra spagnola una preziossissima vittoria. La Spagna elimina la Croazia e vola ai quarti di finale degli Europei di calcio 2021 e attende di sapere chi tra Francia e Svizzera sarà la sua rivale.